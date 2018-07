Thaïlande : l'évacuation a commencé

Il est cinq heures du matin en France et dix heures en Thaïlande, l'opération d'évacuation des 12 enfants et de leur entraîneur piégé dans une grotte commence. Les dix-huit plongeurs s'engouffrent derrière des bâches et se dirigent vers l'entrée de la grotte. À quatre kilomètres de là, les enfants et leur entraineur sont prêts. Leurs familles les attendent avec impatience. Les enfants seront évacués un par un, accompagnés de deux plongeurs. Il faudra chaque fois plus de six heures pour les ramener vers l'entrée de la cavité.

Quatre jours pour terminer l'évacuation

L'opération est très dangereuse. Il faut passer 1,7 kilomètre de boyaux étroits jusqu'au premier camp de base des sauveteurs. Les enfants devront notamment franchir un passage de 80 centimètres de haut et d'à peine un mètre de large. D'autant que certaines parties sont toujours inondées par une eau boueuse dans laquelle on ne distingue rien. Le premier enfant devrait sortir à partir de 16 heures, heure de Paris. Les sauveteurs ont quatre jours pour terminer l'évacuation avant le retour de la pluie.

Le JT

Les autres sujets du JT