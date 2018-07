Thaïlande : l'angoisse de l'attente

Leur évacuation commence enfin. Les 12 enfants et leur entraîneur vont être évacués dimanche 8 juillet, après quinze jours passés dans une grotte. "La tension règne ici. On a l'impression que tout le monde retient son souffle. À l'entrée du périmètre de sécurité, tenu par la police, nous venons de voir passer la maman d'un des douze enfants retenus dans la grotte. En ce moment, tous les parents se trouvent à l'intérieur du périmètre de sécurité, ils attendent et espèrent ensemble", explique notre envoyé spécial à Mae Sa (Thaïlande), Nicolas Bertrand.

Les enfants seront emmenés à l'hôpital

"Nous avons également vu passer de nombreuses ambulances. Dès qu'un enfant sera sorti vivant, il sera emmené à l'hôpital le plus proche qui se trouve à cinquante-quatre kilomètres. On nous a annoncé qu'il faudra attendre au moins trois heures avant d'espérer la première bonne nouvelle", précise notre journaliste.

