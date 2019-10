Feuilleton : terres éternelles (1/5)

Une coutume aussi fascinante que spectaculaire. À Sagada, aux Philippines, les morts reposent au-dessus du vide, à flanc de falaise. "Ici ils sont biens, leurs esprits peuvent flotter dans la nature, ils sont libres, pas comme s'ils étaient sous terre", explique un jeune homme. Certains cercueils sont placés à des centaines de mètres de hauteur, cachés dans des recoins de la roche ou dans la végétation. Les morts restent ainsi proches de la nature.

Un cimetière qui attire les touristes

Si cette tradition se perd, certains anciens s'y accrochent. "Le défunt est assis sur une chaise mortuaire en bois, presque en position foetale. On installe d'abord le cercueil sur la falaise ou dans une grotte et on transporte ensuite le corps enveloppé dans un linceul lors d'une procession", raconte un ancien du village. À Sagada, beaucoup sont devenus guides touristiques pour gagner leur vie.