Philippines : devenir Miss, une échappatoire à la pauvreté

Travailler son apparence : un véritable rituel pour une jeune Philippine. Elle est en permanence coiffée ou maquillée et fait partie d'un programme intensif pour miss de beauté. Pour devenir une miss, elle a tout sacrifié : ses études et son travail pour suivre les intenses séances d'entraînement. En décembre 2018, la candidate des Philippines a remporté le prestigieux de "Miss univers". C'est tout un pays qui chaque année vibre pour les concours de beauté.

La beauté pour fuir la pauvreté

À Manille la capitale, des camps d'entrainements ont vu le jour. Tout s'y fait en talons hauts, même la gym. 200 miss passent par le centre. La raison majeure pour laquelle les camps et les concours sont tellement populaires, c'est le niveau de vie. Aux Philippines, 25% de la population vit avec moins d'1,50 € par jour. Des usines à reine de beauté qui fonctionnent puisque les Philippines sont le pays le plus couronné tous concours confondus des cinq dernières années. Pour celles qui échouent, se faire une place dans le mannequinat, la publicité ou le cinéma devient quasiment mission impossible. Il faut donc revenir à une vie normale, loin des strass et des paillettes.

