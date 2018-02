Feuilleton : Corée du Sud, la quête de la perfection (4/5)

Un rituel immuable auquel aucune femme coréenne ne reconcerait : s'occuper de sa peau. Jin Woo la nettoie, l'imbibe et l'hydrate méticuleusement. Un culte de la pureté et de la transparence. "Je fais ça parce que je suis une femme, et on doit me trouver belle. Je fais ça parce que j'ai envie d'être belle. Prendre soin de ma peau me permet d'avoir confiance en moi", explique-t-elle. 27 produits par mois pour les femmes, 12 pour les hommes. Les Coréens sont les plus gros consommateurs de produits cosmétiques au monde. À Séoul, des centaines de magasins proposent une offre infinie de soins et de maquillage. Ici, la beauté est bien plus qu'une simple coquetterie. "Pour nous, en Corée, la première impression est très importante. On dit que le jugement sur quelqu'un se fait en trois secondes. L'attirance, ou le rejet", explique une cliente.

"En Corée, on doit mettre sa photo sur son CV"

Mais cette obsession de l'apparence s'applique aussi aux hommes. Glee en a fait son métier sur internet : il donne des astuces aux hommes qui se maquillent. Cela fait partie des moeurs en Corée. Leur but est de masquer les imperfections. Cet appel à la perfection s'affiche partout, et s'adresse à tous les budgets. Dans le métro, des dizaines de publicités invitent à la chirurgie plastique, et ce qui frappe, c'est la jeunesse des visages. La première cible, ce sont les jeunes entre 18 et 25 ans. "On fait de la chirurgie esthétique à la fin de l'université, car l'apparence est l'un des critères de sélection à l'embauche", explique une jeune Coréenne. "En Corée, on doit mettre sa photo sur son CV". Se faire débrider les yeux ou refaire le nez, une sorte de compétence complémentaire pour décrocher un meilleur job. "Comme tout le monde le fait, je me sens obligée de le faire", témoigne une passante interrogée dans la rue. La beauté à tout prix, pour assurer sa place dans une société formatée.

Le JT

Les autres sujets du JT