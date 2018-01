Feuilleton : la flamme du pays du matin calme (3/5)

Un des trésors de Corée du Sud, un héritage du VIIIe siècle : ce temple des terres du Bouddha. Le temps d’un week-end, des touristes français vont vivre comme les moines et pratiquer leurs rites. Changement de tenue et premiers rudiments de bouddhisme : Alexandra et Jean-Yves partagent l’expérience en couple ; Caroline est venue seule. "Les règles à respecter, c’est déjà agir étape par étape. On peut ne pas vouloir tout faire en même temps", explique Jean-Yves.

Les touristes assistent à une messe

48 heures loin du tumulte de la ville pour se recentrer sur les choses essentielles. Prosternation devant l’imposant bouddha de bronze ; les néophytes mettent en pratique les premiers enseignements. Si ce temple est l’un des plus précieux de Corée, c’est parce qu’il renferme des cendres de Bouddha. Pour les moines, étudier ici est un privilège suprême, mais pour les voir, il faut attendre la tombée de la nuit. Des ombres qui surgissent par petit groupe. Les pensionnaires ne résistent pas à sortir leur portable pour essayer de capturer cette atmosphère si particulière. Ils ont le privilège de percer un peu du mystère de la vie secrète des moines.

