Éruption volcanique en Indonésie : une dizaine de villages recouverts de cendres

Des maisons, des fermes, des palmiers engloutis sous une épaisse couche de cendres. Des habitants qui errent dans leur village devenu fantôme. En se réveillant samedi 4 décembre, alors que la région était touchée par de fortes pluies, le volcan Semeru a pris les habitants de l’est de l’île de Java par surprise. La boue encore chaude fume toujours, ce qui rend les opérations de sauvetage particulièrement compliquées.

Des coulées de boue brûlante

Au moins 14 morts et des dizaines de blessés. Souvent des villageois qui ont sous-estimé les risques. "On ne savait pas que c’était de la boue chaude. On a vu le ciel s’assombrir soudainement, sous l’effet de la pluie et de la fumée", décrit un habitant. Les victimes ont été emportées dans les coulées de boue brûlante. Des centaines d’habitants ont quitté leurs maisons dans l’urgence, 1300 personnes ont été évacuées. Au pied du volcan, l’air est saturé de poussières qui peuvent être toxiques. C’était l’un des attraits touristiques de cette partie de l’île de Java.