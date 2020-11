En images Des canards gonflables, symboles des manifestations pro-démocratie en Thaïlande

Des canards jaunes gonfables pour piscine. Voici désormais les symboles des manifestations pour la démocratie en Thaïlande. Ces canard se sont en effet retrouvés cette semaine au coeur d'une foule de milliers de manifestants qui ont de nouveau défié les autorités mercredi 18 novembre dans le centre de Bangkok au lendemain d'affrontements avec les forces de l'ordre et des ultra-royalistes au cours desquels six manifestants ont été blessés par balles.

Des vidéos de la "Révolution des canards en caoutchouc" sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Street view: the parade of ducks makes their way through the line of protesters. #ม็อบ18พฤศจิกา #18พฤศจิกาไปราษฎร์ประสงค์ pic.twitter.com/LMHD3a1nT7

Here in Thailand, inflatable yellow pool duck is not a toy but shields protecting front line protected from water cannon and tear gas. Story by @ChayutSet @Juarawee #whatshappeninginThaiand https://t.co/jeqNKYeu9i