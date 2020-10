En Thaïlande, la contestation de la population monte d'un cran

Des milliers de manifestants pro-démocratie à Bangkok, le 15 octobre 2020. (LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

Depuis le mois de juillet Bangkok est la capitale d'un royaume sous haute tension politique. Les manifestants, en majorité étudiants, toujours plus nombreux et déterminés, réclament plus de démocratie. Les arrestations, elles, se multiplient.



Mercredi 14 octobre, 10 000 habitants ont marché vers la maison du gouvernement. Ils étaient 3 à 5 000 le lendemain sur un grand carrefour du centre ville, malgré l'interdiction de manifester, et la police a été prise de court. Le signe de ralliement des protestataires : le salut à trois doigts, bras tendu bien en l'air, avec seulement le pouce et le petit doigt repliés sur la paume de la main. Ce salut est apparu en 2014, comme signe de défiance envers les militaires qui viennent de s'emparer du pouvoir à la faveur d'un coup d'État, et qui répriment la liberté d'expression. On assiste parfois, pendant ces rassemblements, à des arrestations violentes.

#Thaïlande Des milliers de personnes ont rejoint une manifestation à Bangkok au mépris de la nouvelle interdiction des rassemblements, considérée comme une répression des rassemblements pro-démocratie v @scmpnews

pic.twitter.com/y9nIXixhFy — AsieNews (@AsiaNews_FR) October 16, 2020

Aujourd'hui, les manifestants réclament d'abord la démission du Premier ministre, un général reconduit à son poste en 2019 à la faveur d'élections assez peu transparentes. Ensuite, ils demandent aussi une modification de la Constitution, très favorable à l'armée. Mais surtout, pour la première fois dans l'histoire du pays, les manifestants réclament une réforme de la monarchie, un sujet très tabou dans le royaume. Critiquer ou insulter le roi, notamment sur les réseaux sociaux, peut conduire en prison pour quinze ans, la loi de lèse-majesté sans doute la plus sévère au monde.

La Thaïlande est habituée aux manifestations violentes, alors que depuis la fin de la monarchie absolue au début des années 30 le pays a connu 12 coups d'État. Mais s'en prendre à la monarchie c'est sans précédent. Mercredi, les manifestants ont même gêné physiquement le cortège du roi et de la reine en faisant le geste des trois doigts au passage de leur voiture. Or quand les membres de la famille royale passent il faut normalement tout arrêter et se mettre à genou.

"Libérez nos amis, à bas la dictature"

En réaction à ces manifestations, le pouvoir serre la vis. Il a publié le 15 octobre un décret qui interdit tout rassemblement politique de plus de quatre personnes, et les manifestations sont jugées "contraires à la Constitution". Ça n'est pas tout, puisque les "messages en ligne pouvant nuire à la sécurité nationale" sont également interdits. L'armée s'est déployée autour de quelques bâtiments gouvernementaux, et les principaux leaders du mouvement ont été arrêtés. La lutte contre le coronavirus a aussi servi de prétexte à des mesures exceptionnelles destinées à faire taire les voix dissidentes. Le gouvernement peut par exemple "censurer ou fermer" des médias accusés de propager de fausses informations sur l'épidémie.

Dans tout ça, le roi, lui, n'est pas souvent là. Rama X montre assez peu d'intérêt pour les affaires publiques. Il est plus connu pour ses mariages ratés, ses colères homériques et son train de vie dissolu, passant la majorité de son temps en Allemagne dans un hôtel de luxe en Bavière, même pendant la pandémie de Covid-19. Une attitude qui commence à agacer le gouvernement : Berlin a très officiellement averti la Thaïlande que le roi devait arrêter de mener des affaires d'État depuis le sol allemand.