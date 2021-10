Crise des sous-marins : le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, rencontrera des dirigeants français à Paris la semaine prochaine

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken sera à Paris du lundi 4 octobre au mercredi 6 octobre pour une réunion de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), a annoncé le département d'Etat, vendredi 1er octobre. A cette occasion, il "rencontrera également ses homologues français afin de poursuivre les discussions sur le renforcement de la relation vitale entre les Etats-Unis et la France sur une série de questions", notamment "la sécurité dans la région indo-pacifique", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Cette annonce fait directement référence à la crise diplomatique provoquée par le choix australien d'annuler un important contrat de sous-marins français. Un pas de plus vers une réconciliation entre Paris et Washington ? "Nous reconnaissons que cela prendra du temps et beaucoup de travail et se traduira par des déclarations, mais aussi des actes", avait déclaré Antony Blinken, le 23 septembre dernier.

La veille, les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron s'étaient entretenus par téléphone. Dans un communiqué commun, les Etats-Unis avaient réaffirmé "que l'engagement de la France et de l'Union européenne dans la région indo-pacifique revêt une importance stratégique".