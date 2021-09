Crise des sous-marins : Emmanuel Macron s'entretiendra avec Joe Biden aujourd'hui, annonce le gouvernement

Emmanuel Macron s'entretiendra mercredi 22 septembre avec le président américain Joe Biden, au sujet de la crise diplomatique transatlantique déclenchée par la crise des sous-marins, a annoncé le porte-parole du gouvernement français. Cette discussion téléphonique, qui aura lieu en milieu d'après-midi, doit permettre de "clarifier à la fois les conditions dans lesquelles cette annonce a été décidée et clarifier aussi les conditions d'un réengagement américain dans une relation d'alliés", a précisé Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

L'échange se tiendra à "la demande du président des Etats-Unis", a rappelé l'Elysée. "Nous attendons de nos alliés qu'ils reconnaissent que les échanges et consultations qui auraient dû être conduites ne l'ont pas été et que cela pose une question de confiance dont il nous appartient désormais de tirer ensemble toutes les conséquences", a ajouté la présidence. Le chef de l'Etat français attend aussi "l'engagement sur cette base d'un processus solide défini dans le temps et de haut niveau qui permette de créer les conditions d'un rétablissement de la confiance dans les actes et par des mesures concrètes et pas seulement par les mots".

Paris a rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra après l'annonce de l'Australie, le 15 septembre, de l'annulation d'un contrat portant sur la vente de sous-marins français. Cette décision découle d'une nouvelle alliance stratégique entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni (AUKUS), qui implique notamment la fourniture de sous-marins américains à Canberra.