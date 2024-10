Comment la Nouvelle-Zélande traque un père de famille en cavale avec ses trois enfants depuis 2021

Les opérations pour retrouver le fugitif Tom Phillips et ses enfants ont été relancées après que des chasseurs ont repéré, dans le nord de l'archipel, des randonneurs correspondant aux profils recherchés.

Une vidéo montrant quatre silhouettes en tenue de camouflage, marchant d'un pas rapide dans le bush. Il n'en aura pas fallu davantage pour déclencher des battues depuis le samedi 5 octobre et dépêcher un hélicoptère de police à Marokopa, sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. L'objectif des enquêteurs ? Retrouver Tom Phillips, ce père de famille en fuite après avoir enlevé ses trois enfants en décembre 2021. Malgré les moyens déployés, ni le fugitif, ni ses enfants âgés de 8, 9 et 11 ans n'ont pour l'instant été retrouvés dans cette région sauvage et reculée. Franceinfo remonte le fil de cette affaire hors normes, relatée par les médias néo-zélandais et qui captive le pays.

La disparition est signalée en décembre 2021

Quelques jours avant Noël, le 20 décembre 2021, à la suite d'une dispute avec son épouse, Tom Phillips disparaît en emmenant avec lui son fils Maverick et ses deux filles, Jayda et Ember, dans l'épaisse forêt qui entoure leur village de Marokopa. Le père de famille, âgé de 34 ans à l'époque, n'en est pas à son coup d'essai, rapporte le Guardian. Trois mois plus tôt, il a déjà accompagné ses enfants dans le bush pendant dix-huit jours sans en informer ni leur mère, ni leurs proches, avant de réapparaître et d'expliquer qu'il avait eu besoin de se "vider la tête". Il est alors accusé d'avoir contraint la police à mobiliser des moyens conséquents : drones et agents. Il devait être jugé pour cela le 12 janvier 2022, mais ne s'est jamais présenté au tribunal. C'est cet incident qui a déclenché le mandat d'arrêt et les premières recherches, comme le rappelle la radio néo-zélandaise RNZ.

Les portraits de Jayda (à gauche), Maverick (au centre) et Ember Smith (à droite), enlevés par leur père et portés disparus depuis le 12 janvier 2022 en Nouvelle-Zélande. (NEW ZEALAND POLICE)

Le 20 mars 2022, Tom Phillips est repassé à son domicile pour récupérer des affaires, selon la police. Il n'était vraisemblablement pas accompagné de ses enfants. Les enquêteurs suspectent alors des proches du père de famille de l'aider et même de le cacher aux autorités, toujours selon RNZ. Le 8 décembre 2022, une récompense de 10 000 dollars néo-zélandais (soit un peu plus de 6 000 euros) est offerte par des membres de la famille élargie "pour toute information permettant le retour des trois enfants sains et saufs", explique le New Zealand Herald sur son site. Sans suite.

Le père de famille est suspecté de vols et braquages

Au cours de l'année 2023, la police néo-zélandaise reçoit de nombreux signalements de personnes affirmant avoir croisé Tom Phillips, mais jamais avec ses enfants. Au mois de mai, il aurait braqué, à l'aide d'une arme à feu, une banque de Te Kuiti, à une heure de route de Marokopa, selon la police locale, qui a émis un second mandat d'arrêt. Des photos d'un suspect s'enfuyant à moto, accompagné d'une personne de plus petite taille, ont ensuite été diffusées. Le 3 août, il est aperçu à une heure de route de Marokopa au volant d'une voiture Toyota volée. Mais les barrages routiers installés dans la foulée ne permettent pas son arrestation. "Monsieur Phillips a potentiellement des armes à feu en sa possession", alerte la police dans son mandat, déconseillant toute action directe contre lui.

Une photo des suspects d'un braquage de banque à Te Kuiti (Nouvelle-Zélande), diffusée le 5 septembre 2023. Dans cette affaire, la police accuse Tom Phillips d'avoir commis le vol à main armé à l'aide d'un complice. (NEW ZEALAND POLICE)

Le 2 novembre 2023, au milieu de la nuit, Tom Phillips aurait tenté de fracturer la vitrine d'un magasin de Piopio, toujours dans la région du Waitomo. Un extrait d'une caméra de vidéosurveillance, relayé par la chaîne australienne ABC, montre un homme masqué en bottes et tenue de camouflage, s'avancer vers la caméra, bombe de peinture à la main. Derrière lui, un quad est garé, et il est accompagné d'une personne de plus petite taille, masquée elle aussi.

Un extrait de vidéosurveillance montrant, selon la police néo-zélandaise, Tom Phillips ainsi qu'un mineur non identifié lors d'une tentative de braquage d'un magasin à Piopio (Nouvelle-Zélande), le 2 novembre 2023. (NEW ZEALAND POLICE)

Malgré ces alertes, le père de famille n'a pas été retrouvé et le sort de ses enfants reste incertain. Sans piste sérieuse, la police néo-zélandaise a promis en juin 2024 une récompense temporaire de 80 000 dollars (près de 45 000 euros) pour toute information permettant de localiser Tom Phillips, ainsi qu'une offre d'amnistie si les informateurs avaient aidé le fugitif. Là encore, l'annonce n'a rien donné.

Des chasseurs tombent sur un groupe suspect le 3 octobre 2024

L'enquête pour retrouver la trace de Tom Phillips est relancée le 5 octobre, deux jours après que deux jeunes de 16 ans chassant le cochon sauvage dans les collines de Marokopa ont aperçu un groupe de randonneurs au comportement suspect. Sur l'une des vidéos prises par les chasseurs apparaît la silhouette d'un homme suivi par trois enfants. Tous portent des sacs à dos au motif camouflage. Le petit groupe ne semble pas réagir aux appels des adolescents qui crient "bonjour" dans leur direction. Pour l'inspecteur Andrew Saunders, interrogé par le Guardian, ce signalement est "crédible" et la police estime qu'il s'agit bien de la famille recherchée.

Les jeunes chasseurs ont raconté à la presse néo-zélandaise avoir pu discuter très brièvement avec les enfants du groupe. Ces derniers auraient notamment demandé : "Qui sait que nous sommes ici ?", après avoir été notifiés qu'ils se trouvaient sur une propriété privée. Le grand-père de l'un des chasseurs a raconté au média Stuff que les adolescents avaient par ailleurs reconnu Tom Phillips qui, selon eux, portait une arme ainsi qu'une barbe grisonnante.

Jeudi, après avoir déployé une trentaine d'agents, les autorités ont mis en pause les recherches du groupe filmé une semaine plus tôt. Au grand désespoir de la mère des trois enfants, seulement connue par son prénom, Cat. Elle estime que la police n'est "pas au niveau" des recherches dans cette zone accidentée, où le climat peut être très humide et froid. "J'espérais qu'ils aillent sur le terrain (...) discrètement, sans attirer l'attention comme ils l'ont fait", déplore-t-elle, citée par le New Zealand Herald.