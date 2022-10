Australie : des milliers de personnes invitées à évacuer à cause des inondations

Les fortes pluies continuent en Australie. Les autorités ont demandé, vendredi 14 octobre, à plusieurs milliers d'Australiens d'évacuer leurs domicile dans le sud-est du pays pour échapper aux inondations qui menacent les localités de trois Etats différents.

La montée rapide des eaux a submergé Maribyrnong, en banlieue de Melbourne, dans l'Etat de Victoria. Le gouvernement de cet Etat, le plus touché et le deuxième plus peuplé d'Australie, se prépare à rouvrir un centre de quarantaine du Covid-19 pour abriter les personnes dont les maisons étaient inhabitables.

Des centaines de routes fermées

Le nord de la Tasmanie, un Etat insulaire situé dans le sud du pays, se préparait également vendredi à des inondations majeures. Des ordres d'évacuation ont été émis et les fortes pluies ont forcé la fermeture de quelque 120 routes.

En Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus peuplé du pays, un centre d'évacuation a été mis en place après d'intenses précipitations jeudi soir à Forbes, une ville de l'intérieur du pays située à environ cinq heures de route à l'est de Sydney.

L'Australie est en première ligne face aux conséquences du dérèglement climatique, avec des inondations, des feux de brousse, des cyclones et des sécheresses qui deviennent plus fréquents et plus intenses à mesure que la planète se réchauffe.