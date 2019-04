Sri Lanka : l'État islamique revendique les attentats et diffuse une vidéo d'allégeance

Au Sri Lanka, l'enquête avance pour identifier les auteurs de la série d'attentats commis dimanche 21 avril dans des lieux de culte et hôtels. Sur des images de vidéosurveillance, on peut distinguer un homme vêtu d'un sac à dos se dirigeant vers l'église Saint-Sébastien à Negombo. À l'intérieur de l'édifice, on peut le voir déambuler entre les fidèles. Il pourrait s'agit d'un des kamikazes responsables des explosions qui ont causé la mort de 321 personnes.

Une vidéo diffusée par l'EI

Sur d'autres images diffusées, on peut distinguer deux autres hommes, également équipés de sacs à dos. D'après les autorités, ils font partie deux groupes islamistes locaux qui voulaient venger les attaques de Christchurch (Nouvelle-Zélande) perpétrées contre des mosquées le 15 mars dernier. Mardi 23 avril, l'État islamique a revendiqué la série d'attaques. Une vidéo des kamikazes prêtant allégeance au groupe terroriste a été diffusée sur les canaux de propagande habituels.

Le JT

Les autres sujets du JT