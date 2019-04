EN IMAGES. Attentats au Sri Lanka : les photos des dégâts dans les églises et les hôtels visés

Une série d'explosions a frappé le pays ce dimanche de Pâques, notamment dans la capitale Colombo, faisant au moins 207 morts.

C'est l'épisode de violences le plus meurtrier que le Sri Lanka ait connu depuis la fin de la guerre civile, il y a dix ans. Au moins 207 personnes ont été tuées et plus de 450 autres ont été blessées, dimanche 21 avril, dans une série d'attentats contre quatre hôtels de luxe et trois églises. Une huitième explosion s'est produite alors que des policiers effectuaient une perquisition dans une maison de Colombo, la capitale. Trois d'entre eux ont péri lors de cette opération.