Attentats contre les chrétiens au Sri Lanka : "Les principales victimes étaient plutôt musulmanes, ces dernières années"

"Pourquoi des chrétiens maintenant ?" se demande le géographe Delon Madavan, alors que des explosions ont fait au moins 156 morts dimanche.

Plusieurs attentats ont frappé dimanche 21 avril des hôtels de luxe et trois églises en pleine messe de Pâques au Sri Lanka. Un bilan provisoire fait état d'au moins 156 morts. Les attaques n'ont pas été revendiquées pour l'instant. "Une attaque à une telle échelle envers des chrétiens", qui représentent 6 ou 7% de la population sri-lankaise, "est rare" estime Delon Madavan, géographe, chercheur associé au Centre d’études sur l’Inde et l’Asie du Sud à Paris et Montréal, invité de franceinfo dimanche.

>>> DIRECT : Attentats au Sri Lanka

Le Sri Lanka, où s'est rendu le pape François en 2015, est l'un des pays asiatiques où on trouve le plus de chrétiens, "évangélisés par les prêtres français dans le nord et italiens dans le sud et l'ouest. Il y a une très grande ferveur religieuse", dit-il.

L'une des trois églises touchées est l'une des plus importante de l'île, à Colombo. On est aussi dans un quartier à majorité tamoule et musulmane. Les lieux qui ont été choisis ne sont pas anodins.Delon Madavanà franceinfo

"Il y a traditionnellement une certaine tolérance interreligieuse" dans ce pays, même si "ces dernières années des attaques ont été perpétrées contre des monuments ou des minorités religieuses du fait de l'émergence de partis intégristes bouddhistes qui veulent réaffirmer la supériorité du bouddhisme sur l'île", continue Delon Madavan. "Ce qui est intéressant c'est que ces dernières années vous avez eu des émeutes ou des agressions de musulmans. Vous aviez eu des attaques à petite échelle envers les catholiques ou les chrétiens mais jamais à une telle échelle. C'est aussi ce qui pose beaucoup d'interrogations : pourquoi des chrétiens maintenant ? Les principales victimes étaient plutôt musulmanes ces dernières années."