DIRECT. Attentats au Sri Lanka : le bilan s'alourdit à 137 morts, le Premier ministre condamne des "actes lâches"

: Non, pas pour l'instant @Tom75 et @Ane Aux Nîmes. Mais, selon l'AFP le chef de la police nationale, Pujuth Jayasundara, avait alerté ses services il y a dix jours en indiquant qu'un mouvement islamiste appelé NTJ projetait "des attentats suicides contre des églises importantes et la Haute commission indienne".

: Bonjour France Info, est-ce que les attaques d'églises et d'hôtels au Sri Lanka ont été revandiquées ?

: Voici quelques images prises à l'intérieur de l'église Saint-Antoine de Colombo, l'une des trois visées ce matin par une explosion.















(CHAMILA KARUNARATHNE / ANADOLU AGENCY / AFP)



: "Je condamne fortement les attaques lâches sur notre peuple aujourd'hui. J'appelle tous les Sri-Lankais à rester unis et fort en ces temps tragique"



Le Premier ministre a rapidement condamné ces attaques sur Twitter.

: Six explosions ont secoué l'île ce matin : trois dans des églises, trois dans des hôtels. Le dernier bilan fait état de 45 morts, dont neuf étrangers dans la capitale Colombo, 67 à Negombo, une localité plus au nord, et 25 à Batticaloa, dans l'est du pays.







(ISHARA S. KODIKARA / AFP)

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• Dimanche de Pâques sanglant au Sri Lanka. Des explosions dans des églises et des hôtels ont au fait moins 137 morts à Colombo, Negombo et Batticaloa.



