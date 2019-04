Attentats au Sri Lanka : au moins 290 personnes ont perdu la vie

Au lendemain de la série d'attaques qui a causé la mort d'au moins 290 personnes, le Sri Lanka est sous le choc. Dans des hôtels de luxe et des églises de Colombo, six explosions retentissent en début de matinée du jour de Pâques. Dans l'après-midi, deux autres déflagrations vont retentir dans la capitale. Après ces attaques perpétrées par des kamikazes, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir et beaucoup n'ont pas encore été identifiées.

Une menace toujours présente

Un peu plus tard dans la soirée, une nouvelle bombe artisanale a été découverte sur la route de l'aéroport, le pays entier reste sur le qui-vive. Lundi 22 avril, la police a annoncé avoir retrouvé 87 détonateurs dans une station de bus de la capitale. Les militaires surveillent désormais chaque lieu de culte et l'état d'urgence doit être décrété dans la soirée.