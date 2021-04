Etats-Unis : Joe Biden reconnaît officiellement le génocide arménien

Le génocide arménien a fait un milion et demi de mort il y a 106 ans. Le président américain Joe Biden a choisi de reconnaître officiellement cette partie de l’histoire pour affirmer sa politique étrangère.

Samedi 24 avril, la commémoration du génocide arménien a eu lieu d’Erevan (Arménie) à Paris. Cette journée est historique : pour la première fois, un président américain a reconnu officiellement le génocide, toujours nié par la Turquie. "C’est un choix fort, mais Joe Biden le fait moins pour le passé et les Arméniens que pour le présent et sa diplomatie", estime la journaliste Agnès Vahramian, en direct de Washington pour le 20 Heures de France 2. Le président américain s’est aligné avec le Congrès, qui a déjà reconnu ce génocide. Il a également toujours été un ami de la cause arménienne.

Se détacher de la Turquie

"Avec cet acte, il affirme sa politique étrangère avec à son cœur l’éthique et les droits humains. Il a besoin du passé des Arméniens pour dire par exemple au rival chinois 'ce que vous faites avec les Ouïghours, est un génocide'", ajoute la journaliste. Cette affirmation est également une manière de se mettre à distance de la Turquie, qui était auparavant un allié qu’il fallait protéger. Le génocide arménien a fait un milion et demi de mort il y a 106 ans.