Pérou : 35 touristes blessés dans une collision de trains près du Machu Picchu, dont un Français

Deux trains de touristes étrangers sont entrés en collision, mardi soir, tout près de la célèbre cité inca.

Les touristes étrangers se rendaient au Machu Picchu (Pérou), situé à plus de 2 400 mètres, lorsque leur train en a percuté un autre, mardi 31 juillet. Bilan de la collision : 35 blessés. Parmi eux, des Américains, des Sud-coréens, un Chilien et un Français. "Deux d'entre eux sont dans un état grave et les autres souffrent de contusions", a déclaré le ministère de la Santé.



Selon les autorités, "les blessés graves sont deux touristes étrangers hospitalisés, en soins intensifs à la clinique Pardo de Cusco, où 22 autres patients sont également soignés". Les autres blessés ont été hospitalisés dans d'autres établissements de la région.

La piste d'un sabotage

La collision s'est produite au kilomètre 89 de la voie ferrée entre Ollantaytambo et Aguas Calientes, village le plus proche du Machu Picchu, dans le sud du Pérou. Selon des médias péruviens, des manifestants locaux auraient tenté de bloquer la ligne de chemin de fer en y déposant des pierres et des morceaux de bois, ce qui aurait forcé un premier train à s'arrêter. Un second aurait ensuite éperonné le premier qui se trouvait alors à l'arrêt. Cette version des faits n'a toutefois pas été confirmée par la police.

L'un des trains impliqués dans cette collision appartient à la compagnie PeruRail, l'autre à la société IncaRail. Elles assurent toutes les deux des liaisons vers le Machu Picchu, très prisées des touristes étrangers.