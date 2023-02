Panama : au moins 39 morts dans l'accident d'un car de migrants

Les migrants circulant à bord de l'autocar tentaient de poursuivre leur exil vers les Etats-Unis.

Les passagers se rendaient vers le Costa Rica, d'où ils comptaient poursuivre leur périple vers les Etats-Unis. Au moins 39 personnes sont mortes, mercredi 15 février, au Panama, dans la collision entre un autocar de migrants et un minibus, ont annoncé les autorités panaméennes.

L'accident s'est produit à Gualaca, dans la province de Chiriqui, à quelque 400 km à l'ouest de la capitale Panama. Les migrants circulant à bord de l'autocar "étaient transportés du Darien [la jungle frontalière avec la Colombie] vers une auberge", a précisé le chef de l'Etat, Laurentino Cortizo.

Il y a "plus de cinq enfants" parmi les blessés et leur état de santé est "préoccupant", a ajouté le ministère de la Santé dans un communiqué.

Une jungle très dangereuse pour les migrants

Selon des médias locaux, le chauffeur de l'autocar ne s'est pas arrêté à l'auberge près de la localité de Guacala où les migrants devaient faire étape, avant de continuer leur route vers le Costa Rica. Quand il a voulu faire demi-tour, le véhicule est entré en collision avec un minibus. Le choc a été d'une violence terrible.

Les migrants arrivent souvent au Panama après avoir traversé à pied, au péril de leur vie, la jungle du Darien, à cheval sur la Colombie et le Panama et dépourvue de routes. Leurs ennemis sont non seulement les serpents et les moustiques, mais également des bandes de criminels, qui les agressent pour les dépouiller. Nombre d'entre eux ont ainsi disparu dans la jungle tandis que des femmes et des adolescentes ont été violées.

Selon le directeur de l'Institut panaméen de médecine légale, José Vicente Pachar, au moins 60 migrants sont morts en 2022 en tentant de traverser le Darien.