Plus de 1,6 millions de vues. Vendredi 6 septembre, un compte Twitter a assuré avoir filmé l'ouragan Dorian s'approchant des côtes de Floride. La vidéo, impressionnante, a ensuite été partagée des dizaines de milliers de fois. Pourtant, elle est truquée.

A view of Hurricane Dorian from the coasts of Florida. pic.twitter.com/1CgHofJ2LG