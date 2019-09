Ouragan Dorian : la Floride se prépare

Après les Bahamas, l'ouragan Dorian se dirige désormais vers les États-Unis. La Floride se prépare au passage de cet ouragan hors-norme. "Les effets de l'ouragan commencent à se faire sentir. Le vent est de plus en plus fort. L'océan s'est transformé. Les vagues sont en train de se former. À l'horizon, le ciel s'assombrit", explique la journaliste Agnès Vahramian, en duplex depuis la Floride, aux États-Unis.

L'ouragan est en train d'arriver

L'ouragan Dorian est encore à 170 kilomètres des côtes floridiennes. "Il est en train d'arriver. On sent que l'air est chargé d'humidité, c'est le signe annonciateur des ouragans. Le problème avec Dorian, c'est sa trajectoire. On ne sait pas exactement où il va aller. Les prévisionnistes nous disent que ce n'est pas parce que l’œil de l'ouragan ne passera pas sur la Floride qu'on n'aura pas, quand même, des effets catastrophiques", précise la journaliste Agnès Vahramian.

