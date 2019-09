Ouragan Dorian : 800 000 personnes évacuées aux Etats-Unis

Il est à 170 km des côtes américaines : l’ouragan Dorian, de force 5, soit la catégorie la plus importante, approche rapidement de la Floride. Sur place, 800 000 personnes doivent être évacuées, sous la responsabilité des forces de l’ordre. “Il faut s’assurer pour que les gens partent à temps, mais on ne peut pas les forcer à partir”, précise James Ippolito, policier. L’évacuation ne concerne que les personnes vivant dans des mobil homes ou dans des préfabriqués.



Le Sud de l’Etat de Floride sera épargné



Si certains résidents insistent pour rester dans leur domicile vulnérable, à leurs risques et périls, la majorité partent dans le sud de l’Etat, qui devrait être épargné par l’ouragan. “Honnêtement, j’ai vécu un ouragan de force 2 et 3, mais je n’ai aucune envie de vivre ou ouragan de force 4 ou 5”, précise un homme, qui finit ses derniers préparatifs. Sur place, chaque départ est un soulagement pour les policiers, qui ne pourront pas intervenir au plus fort de la tempête.

