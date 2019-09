Bahamas : après le passage de Dorian, certains rescapés tentent de reconstruire

Après le passage de l'ouragan Dorian sur les Bahamas, le bilan provisoire fait état de 43 morts. Mais il reste beaucoup de disparus et le chiffre est sans doute amené à augmenter. Sur place, des évacuations ont lieu depuis plusieurs jours, mais certains rescapés préfèrent rester sur place. "Ma maison est très stable, mais à cause des débris et de l'assainissement, je ne peux pas y vivre", explique l'un d'entre eux, au milieu des ruines.

Un endroit prisé des touristes

Certains s'emploient même à effectuer les premières réparations dans ce qui était une destination touristique prisée. "Si vous avez un endroit qui rapporte autant d'argent à un pays, est-ce que vous l'abandonnez ? J'en doute", assure un habitant juché sur un toit en pleine réfection. Mais ils sont plusieurs centaines à attendre leur tour pour embarquer vers Nassau, la capitale des Bahamas.