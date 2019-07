Le gouverneur de Porto Rico annonce sa prochaine démission, explosion de joie chez les manifestants

Il quittera ses fonctions dans huit jours. Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a annoncé, mercredi 24 juillet, sa prochaine démission, après deux semaines de manifestations massives à la suite de propos offensants sur les femmes, les homosexuels et les victimes de l'ouragan Maria. Il a déclaré que la secrétaire à la Justice, Wanda Vazquez, lui succéderait temporairement.

Le Centre de journalisme d'investigation de Porto Rico a révélé mi-juillet le contenu de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux, anciens ou actuels, sur la messagerie Telegram. Ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes, visant notamment le chanteur vedette Ricky Martin. Depuis, les manifestations se sont succédé sur l'île caribéenne pour demander le départ de Ricardo Rossello, dont l'administration est également accusée de corruption et de détournement de fonds. Des stars y participent, dont le rappeur Bad Bunny ou le duo de Despacito, Daddy Yankee et Luis Fonsi, ou Ricky Martin lui-même.

"Après avoir entendu les accusations et discuté avec ma famille (...) j'ai pris la décision suivante de manière désintéressée : aujourd'hui je vous annonce que je démissionnerai du poste de gouverneur avec effet au vendredi 2 août à 17 heures", a déclaré Ricardo Rossello dans une vidéo diffusée par le gouvernement. "J'espère que Porto Rico continuera à être uni et à avancer comme il l'a toujours fait", a ajouté le gouverneur. "Et j'espère que cette décision sera un appel à la réconciliation citoyenne."

Dès la fin de la diffusion de la vidéo, des manifestants présents dans les rues de San Juan ont commencé à scander "Olé, olé, olé", exultant de joie. De nombreux Portoricains ont attendu cette nouvelle avec impatience tout au long de la journée, tandis que des rumeurs sur une démission imminente du gouverneur ont circulé avec insistance.

BREAKING: It is official. @ricardorossello will resign effective August 2. Protesters light fireworks, erupt in euphoric cheer. Here is the moment they find out their cries, fraught as they are, have been heard. That Ricky has resigned. #rickyrenuncia #PuertoRico pic.twitter.com/y3FYBidOGa