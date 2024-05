Incendies au Canada : des milliers d'habitants évacués dans le centre et l'ouest du pays

Face aux flammes qui s'approchent de plus en plus des habitations, de nombreuses personnes ont dû quitter leur domicile en urgence, comme à Fort McMurray (Canada), où 9 600 hectares sont déjà partis en fumée autour de cette ville.

Dans le centre et l'ouest du Canada, certains habitants sont contraints de quitter leur domicile, mardi 14 mai. Les incendies, hors de contrôle, dévorent la végétation. En Colombie-Britannique, vu d'un avion, le paysage est réduit à un simple combustible sur plusieurs kilomètres. Les passages des Canadair, presque impuissants, se multiplient. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le feu arrive en ville et la détruise. Je n'aime vraiment pas y penser, c'est ma plus grande peur", confie Rob Fraiser, maire de Fort Nelson, ville de Colombie-Britannique.

Les flammes s'approchent de plus en plus des villes

A Fort McMurray (Canada), une agglomération pétrolière entourée de forêts, les flammes s'approchent de plus en plus. Elles ne sont qu'à une dizaine de kilomètres. Les habitants de cette commune de l'Alberta évacuent par milliers en prenant la route. Au total, 9 600 hectares sont déjà partis en fumée autour de cette ville.