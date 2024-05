Canada : des milliers de personnes évacuées en raison des "méga-feux" Durée de la vidéo : 2 min Canada : des milliers de personnes évacuées en raison des "méga-feux" Au Canada, les "méga-feux" sont de retour. Depuis le week-end des 11 et 12 mai, il y a des centaines d'incendies simultanés, et plusieurs foyers non maîtrisés. Des milliers d'habitants ont dû être évacués dans l'Ouest. (France 2) Article rédigé par France 2 - M. Bougault, Y. Madec, @RevelateursFTV, N. Lachaud France Télévisions JT de 13h France 2

Au Canada, les "méga-feux" sont de retour. Depuis le week-end des 11 et 12 mai, il y a des centaines d'incendies simultanés, et plusieurs foyers non maîtrisés. Des milliers d'habitants ont dû être évacués dans l'Ouest.

La fumée et les flammes étouffent le ciel canadien. Depuis le week-end des 11 et 12 mai, des centaines de feux de forêt font rage à l'ouest du pays. À bord d'une voiture, une habitante filme le brasier alors qu'elle vient tout juste d'évacuer sa maison par sécurité. La route est à peine visible, et l'air est irrespirable. Les flammes ne sont qu'à quelques mètres. Un incendie qui se déroule en Colombie-Britannique, près de Fort Nelson, là où 3 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs habitations. Des rafales de vent qui compliquent le travail des pompiers De nombreux feux sévissent actuellement au Canada, avec plusieurs foyers non maîtrisés. Les rafales de vent viennent compliquer le travail des pompiers, lundi 13 mai. Les autorités tentent de rassurer, comme dans la province voisine de l'Alberta. L'hiver, trop doux, n'a pas totalement éteint les nombreux foyers qui s'étaient développés durant l'été 2023. Cette année-là, le Canada avait connu la pire saison des feux de son histoire.

