Etats-Unis : le Congrès adopte une loi protégeant le mariage homosexuel

Le Congrès américain a adopté, jeudi 8 décembre, une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des Etats-Unis. Le président américain, Joe Biden, s'est engagé à la promulguer sans attendre.

Le camp démocrate craint un retour en arrière de la Cour suprême en la matière. Avant la Chambre des représentants jeudi, le Sénat a voté, fin novembre, une loi protégeant le mariage homosexuel.

Les unions entre personnes de même sexe sont garanties par la Cour suprême des Etats-Unis depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la haute cour sur l'avortement en juin dernier, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté. En effet, le temple du droit semble déjà prêt à autoriser certains commerces américains à refuser de servir des couples de même sexe, au nom de la liberté d'expression. Il pourrait trancher en ce sens dès cet été.

Concrètement, la loi adoptée au Congrès américain abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme. Elle interdit aussi aux agents d'état civil, quel que soit l'Etat dans lequel ils travaillent, de discriminer les couples "en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine". Elle a été votée par l'ensemble des élus démocrates de la Chambre des représentants et 39 républicains. De plus, 169 membres du "Grand Old Party" s'y sont opposés.