Equateur : un nouveau candidat à la présidentielle désigné après l'assassinat de Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, en deuxième position dans les intentions de vote, a été tué mercredi à la sortie d'une réunion électorale.

Il a moins d'une semaine pour faire campagne. En Equateur, le journaliste Christian Zurita, 53 ans, va remplacer Fernando Villavicencio comme candidat à l'élection présidentielle dimanche 20 août, après l'assassinat de l'ancien candidat du parti Construye mercredi.

Christian Zurita, dont la candidature n'a pas encore été validée par le conseil national électoral (CNE), a affirmé qu'il suivrait intégralement le projet politique de Fernando Villavicencio. L'ancien candidat, un journaliste de 59 ans en croisade contre la corruption dans son pays, était en deuxième position dans les enquêtes sur les intentions de vote à l'élection présidentielle. Il a été tué par balles alors qu'il quittait une réunion électorale dans la capitale, Quito.

Six ressortissants colombiens ont été arrêtés dans cette affaire, et un septième a été tué dans une fusillade avec les gardes du corps du candidat. Des milliers de soldats et policiers ont également participé samedi au transfert, dans une nouvelle prison de haute sécurité, du chef du plus puissant gang d'Equateur. "Fito", leader de la redoutable organisation criminelle "Los Choneros", est accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio peu avant sa mort.