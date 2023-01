Mexique : 29 personnes tuées lors de l'arrestation du fils du narcotrafiquant "El Chapo"

Dix militaires, dont un haut gradé, figurent parmi les victimes, a annoncé le gouvernement mexicain, vendredi. Des avions ont même été pris pour cible.

Une interpellation et un bain de sang. La violente arrestation d'un des fils du célèbre narcotrafiquant Joaquin "El Chapo" Guzman a fait 29 morts, jeudi 5 janvier, à Culiacan, dans le nord-ouest du Mexique, lors d'échanges de tirs nourris dans plusieurs points de la ville. Les violences se sont étendues jusqu'à l'aéroport, où trois avions ont été touchés, provoquant des scènes de panique.

"Dix militaires (...) ont malheureusement perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions", dont un haut gradé, a annoncé le secrétaire à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, en ajoutant qu'il y avait également eu "19 morts" parmi les criminels présumés. Trente-cinq autres militaires ont été blessés par balle, tandis que 21 personnes ont été arrêtées lors de cette opération qui n'aurait pas fait de victime parmi la population, selon les autorités.

Des avions visés pour tenter d'empêcher l'arrestation

L'arrestation du narcotrafiquant présumé Ovidio Guzman, alias "El Raton" ("la Souris"), a déclenché une violente riposte, avec des véhicules incendiés et des fusillades en plusieurs points de la ville et à l'aéroport international. Un avion de ligne et deux appareils de l'armée de l'Air mexicaine ont été touchés par des projectiles quelques instants avant leur décollage, lors d'une attaque lancée pour tenter de libérer "El Raton".

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des passagers se recroqueviller pour échapper aux balles, et des travailleurs aéroportuaires se cacher derrière leurs comptoirs.

Ovidio Guzman a été transféré à bord d'un avion de l'armée de l'Air jusqu'à Mexico, où il a été entendu par le parquet. Des images diffusées par des médias locaux l'ont ensuite montré, barbu et vêtu d'un gilet orange, embarquer à bord d'un hélicoptère en direction de la prison d'El Altiplano, d'où son père s'était évadé en 2015.