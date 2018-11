El Chapo : New York juge le plus grand baron de la drogue

C'était le narcotrafiquant le plus puissant la planète et son procès s'est ouvert pour quatre mois à New York (États-Unis). Les rues et les ponts sont fermés au passage du prisonnier El Chapo. Joaquín Guzmán, de son vrai nom, est à l'isolement dans sa prison américaine et passe 23 heures sur 24, seul dans sa cellule. À 61 ans, c'est un roi de l'évasion. En 2015, au Mexique, il disparaît sous l’œil de la caméra qui le surveille grâce à un tunnel creusé dans le coin douche. Aujourd'hui, El Chapo se plaint à son avocat du manque de visites.

El Chapo risque la prison à perpétuité

Pendant vingt-cinq ans, ce fils de paysan a exporté de l'héroïne et de la cocaïne aux États-Unis. Il était surnommé "le seigneur des tunnels" car sa spécialité est le creusement de passages sous les frontières. Au début des années 2000, la tête de Joaquín Guzmán est mise à prix : 5 millions de dollars. Il passe treize ans en cavale et sera finalement arrêté. À New York, il risque la prison à perpétuité.

Le JT

Les autres sujets du JT