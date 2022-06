Colombie : l’élection historique de Gustavo Petro, premier président de gauche du pays

Pour la première fois de son histoire, la Colombie marque l’alternance après 200 ans de gouvernance par les élites conservatrices et libérales. À 62 ans, Gustavo Petro, ancien membre d’une guérilla d’extrême gauche reconverti, a remporté le scrutin, avec près de 50% des voix. "Je m’appelle Gustavo Petro et je suis votre président !", scande-t-il, victorieux sur la scène. Le nouveau président promet des changements profonds en Colombie avec comme priorité la paix, la justice sociale et la justice environnementale.

Le défi de la justice sociale

L’autre révélation de cette élection présidentielle colombienne, c’est la colistière Francia Marquez qui devient la première afro descendante élue vice-présidente. "Nous avons obtenu un gouvernement du peuple, un gouvernement populaire. Le gouvernement du peuple aux mains calleuses, le gouvernement des gens ordinaires, le gouvernement des sans-culottes de Colombie", déclare celle qui a gagné l’équivalent du Prix Nobel de l’environnement.



Le principal défi de la nouvelle présidence sera de mettre en œuvre le programme de justice sociale dans un des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine où 52% de la population vit avec moins de trois dollars par jour.