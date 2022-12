Argentine : la vice-présidente Cristina Kirchner condamnée à six ans de prison et inéligibilité à vie

Celle qui fut présidente du pays entre 2007 et 2015 a été reconnue coupable "d'administration frauduleuse" au préjudice de l'Etat, dans ce procès portant sur des attributions de marchés publics dans son fief politique de Santa Cruz, en Patagonie.

La vice-présidente argentine Cristina Kirchner a été condamnée, mardi 6 décembre, à six ans de prison, même si son immunité parlementaire l'en préserve, et à une inéligibilité à vie, dans un procès pour fraude et corruption durant ses mandats présidentiels de 2007 à 2015.

Cristina Kirchner, 69 ans, a été reconnue coupable "d'administration frauduleuse" au préjudice de l'Etat, dans ce procès portant sur des attributions de marchés publics dans son fief politique de Santa Cruz, en Patagonie (sud), alors qu’elle était cheffe de l’Etat (2007-2015). Douze ans de prison avaient été requis contre celle qui a toujours nié toute malversation, et dénoncé un procès "politique".

Dans son réquisitoire en août dernier, le procureur Diego Luciani avait dénoncé "un authentique système de corruption institutionnel", l’autre représentant du ministère public, Sergio Mola, évoquant "des irrégularités systématiques dans 51 appels d’offres sur douze ans".