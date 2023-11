Argentine : Javier Milei remporte les élections et devient le nouveau président du pays

Javier Milei est le nouveau président de l’Argentine. L’ancien économiste défend une ligne ultraconservatrice, climatosceptique, antiavortement et pro armes.

Avec son look de rockeur, il a bousculé tous les sondages. Son style détonne et ses idées populistes ont électrisé le pays. À 53 ans, Javier Milei est devenu, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 novembre, le nouveau président de l’Argentine. Surnommé le Trump de la Pampa, il défend une ligne ultraconservatrice, climatosceptique, antiavortement et pro armes. Face aux 143% d’inflation qui touche le pays, Javier Milei promet des coupes budgétaires et d’adopter le dollar américain.

Une victoire saluée par Trump et Bolsonaro

"Aujourd’hui, l’idée selon laquelle l’État est un butin à partager entre les politiciens et leurs amis est révolu. Aujourd’hui, nous revenons sur le chemin qui a fait la grandeur de ce pays", a-t-il assuré. Les États-Unis et le Brésil ont salué cette victoire, notamment l’ancien président Donald Trump et Javier Bolsonaro. Javier Milei assurera la présidence de l’Argentine le 10 décembre prochain.