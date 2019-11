VIDEO. En 2019, la déforestation a explosé dans la partie brésilienne de la forêt amazonienne

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est le plus haut niveau de déforestation jamais atteint depuis 2008. En une année, 9762 kilomètres carrés de forêts amazoniennes ont été rasées au Brésil. "Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 93 fois la superficie d'une ville comme Paris. Donc la déforestation en Amazonie brésilienne est absolument colossale", explique Cécile Leuba, chargée de campagne forêt Greenpeace France. C'est aussi 30 % de plus que l'année précédente. Pourtanrt, le Brésil avait pris des mesures depuis 2004 pour réduire la déforestation. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2018, le pays fait face à une recrudescence de la déforestation. Selon Cécile Leuba, "Jair Bolsonaro est en train de détruire en quelques mois seulement toutes les protections environnementales qui avaient été durement acquises en Amazonie et au Brésil."

L'Amazonie, un vivier indispensable pour la Terre

L'Amazonie étant un écosystème crucial pour la planète, sa préservation est aujourd'hui un enjeu pour tous. "Si on veut rester dans un monde à 1,5°C, il faut absolument protéger et préserver nos forêts qui sont des stocks de carbone", assure la chargée de campagne forêt Greenpeace France. De plus, Cécile Leuba souligne l'extraordinaire biodiversité présente dans la forêt amazonienne. "On estime qu'à peu près deux tiers de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts tropicales." Enfin, elle rappelle que des peuples autochtones dépendent de ces forêts pour survivre à long terme mais aussi quotidiennement.