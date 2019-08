Incendies en Amazonie : le poumon de la planète dévasté

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elle est grande comme huit fois la France, et est essentielle à notre planète : on parle bien de la forêt amazonienne. Du haut de ses 5 500 000 km2 de forêt, elle est répartie entre le Brésil principalement, la Guyane, la Colombie, le Pérou et cinq autres pays. Un sanctuaire de biodiversité unique au monde : il abrite plus d'un million d'espèces animales, et 45 000 variétés de plantes. Pour les scientifiques, il faut protéger cette faune et cette flore impérativement.

Une forêt essentielle à la biodiversité

"La plus grande forêt tropicale du monde, ça veut dire que c'est une forêt qui a beaucoup plus d'espèces. Une forêt européenne a environ 10 espèces à l'hectare, là-bas, c'est 150. Les arbres sont beaucoup plus gros, donc ils stockent beaucoup plus de carbone. C'est donc la plus grande réserve de carbone, de CO2 et de biodiversité", expose Hervé Thery, chercheur au CNRS.

