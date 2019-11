Feuilleton : grandiose Amazone (5/5)

Située au Brésil, Marajó est la plus grande île fluviale du monde. Dans cette Amazonie aux allures de Far West, le buffle est roi. Eva, une vétérinaire, est à la tête de cet élevage de plus de 3 000 bêtes. Importés d'Italie depuis plus d'un siècle, ces bovins seraient 500 000 sur l'île, soit bien plus que d'habitants. Des animaux dociles qui servent à tondre, tracter, transporter, jusqu'à la police nationale. Les habitants de Marajó mangent la viande de buffle et fabriquent du fromage à partir de son lait.

Un poisson plus savoureux

Encore protégée du tourisme de masse, l'île attire chaque année des centaines de curieux toujours plus nombreux. Ceux qui ne vivent pas de l'industrie florissante du buffle partent pêcher en mer. "Pour nous il y a deux courants d'eau douce et d'eau salée, et là où ils se mélangent c'est encore mieux pour nous, le poisson est encore plus savoureux", révèle un pêcheur.

