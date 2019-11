Feuilleton : grandiose Amazone (2/5)

Les rives du fleuve Amazone regorgent de vie. Plus de 4 000 espèces évoluent au rythme de ses courants. Au cœur d'une réserve naturelle, une habitante protège celui que les Amérindiens appellent "le roi des eaux sombres". Près de 3 m de long, un museau semblable à un bec en un front cabossé... Avec ces traits préhistoriques, le dauphin rose, qui vit en eau douce, n'a rien à voir avec son cousin des océans. Menacé de disparition, le dauphin rose est chassé pour sa chair, qui sert d'appât. Il n'en reste aujourd'hui que 30 000 à peine. La militante a converti ses voisins à la protection de l'animal. La tâche n'a pas été facile. Ces femmes de pêcheurs connaissent bien la légende qui entoure le dauphin rose.

Les lamantins chassés pour leur viande

Le dauphin rose est loin d'être la seule espèce menacée. Lorsque les eaux claires du fleuve Amazone rencontrent le rio Negro, l'activité humaine reprend ses droits. Sur une des rives du fleuve, Manaus, la capitale de l'Amazonie, étend ses tentacules de béton sur plus de 11 000 km2. Ici, l'Institut national de recherche est un refuge pour la faune en danger. En danger d'extinction, les lamantins sont les plus gros mammifères du fleuve. Eux aussi sont aux menus de nombre de locaux. L'institut protège la faune, mais aussi la flore de l'Amazone. Le fleuve Amazone porte bien son surnom, l'océan d'eau douce, dont les courants nous emmènent chaque jour un peu plus vers l'Atlantique.

Le JT

Les autres sujets du JT