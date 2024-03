Emmanuel Macron et le président brésilien Lula annoncent un programme d'investissements verts pour l'Amazonie

Emmanuel Macron et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont annoncé un programme visant à lever "un milliard d'euros d'investissements" verts pour l'Amazonie brésilienne et française côté Guyane, lors d'une visite du chef d'Etat français au Brésil, mardi 26 mars. La plus grande forêt tropicale du monde joue un rôle vital contre le réchauffement climatique, via l'absorption des émissions de carbone.

Ces fonds "publics et privés", qui doivent être levés "sur les quatre prochaines années", s'inscrivent dans une feuille de route internationale que les deux chefs d'Etat entendent promouvoir dans la perspective de la COP30 qui se tiendra à Belem (nord du Brésil) en 2025. Les deux dirigeants vont aussi "défendre ensemble, dans le cadre de la présidence brésilienne du G20 en 2024, un grand plan d'investissement mondial, public et privé, dans la bioéconomie", modèle qui vise à allier développement économique et protection de l'environnement.

Ce plan doit conjuguer la "conservation et la gestion durable des forêts" avec la "valorisation économique" des territoires, en plaçant les "peuples autochtones et les communautés locales au cœur des prises de décision", souligne le document. Les deux chefs d'Etat veulent aussi encourager le développement d'un "marché carbone capable de rémunérer les pays forestiers qui investissent dans la restauration des puits naturels".