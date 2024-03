Baisse de la déforestation en Amazonie : "On a vraiment une tendance qui est spectaculaire", se réjouit l'ONG de protection Canopée

La forêt amazonienne au Brésil se porte mieux et c'est une bonne nouvelle pour la chargée de campagne forêts tropicales au sein du réseau Canopée. "On a vraiment une tendance qui est spectaculaire, les chiffres sont vraiment impressionnants", se réjouit Klervi Le Guenic mardi 19 mars sur franceinfo. Un rapport de l'association Imazon publié lundi montre que début 2024, 196 km² ont été déboisés dans l'Amazonie brésilienne, soit une réduction de 63% par rapport à la même période l'an dernier.

Des résultats obtenus grâce à la politique volontariste du président du Brésil Lula, depuis son arrivée au pouvoir : "On a une baisse de la déforestation, notamment de la déforestation illégale", souligne Klervi Le Guenic. Le président brésilien utilise plusieurs leviers comme "la saisie des terres exploitées illégalement dans les espaces protégés, l'embauche de milliers d'analystes pour renforcer la surveillance, le rétablissement des contrôles par les agents publics qui avaient été mis à mal pendant la présidence de Jaïr Bolsonaro". L'objectif affiché par la politique du président brésilien de "zéro déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030" "est tout à fait atteignable" , estime la chargée de campagne Canopée.

Une baisse de la déforestation au Brésil en demi-teinte

Klervi Le Guenic émet cependant une réserve, qui concerne le report de la déforestation en Amazonie vers d'autres régions limitrophes. "Parallèlement à cette déforestation qui baisse en Amazonie, elle est en train d'augmenter dans d'autres écosystèmes, et notamment dans le Cerrado, qui est une immense savane arborée, qui s'étire sous l'Amazonie." Il y a donc le risque que "cette lutte contre la déforestation en Amazonie" se fasse "au détriment d'autres écosystèmes" et donc ne puisse pas résoudre durablement le problème.

Elle pointe notamment du doigt les différences de législations entre les deux régions brésiliennes, où en Amazonie, "on est autorisé à déforester uniquement 20%" de ses terres contre "80% dans le Cerrado", ce qui montre, pour Klervi Le Guenic, que le problème est aussi dans la déforestation légale autorisée au Brésil.

Pour la chargée de campagne, "l'agrobusiness" est clairement responsable, "dans le cadre de l'Amazonie, c'est beaucoup l'élevage bovin, et dans le cas du Cerrado, c'est lié à la production de soja qui va ensuite être exportée pour de l'alimentation animale", principalement pour "la volaille et le porc". Elle soutient donc la nécessité de "faire pression sur les entreprises françaises qui achètent ce soja-là et qu'elles puissent garantir qu'elles s'approvisionnent bien dans des zones non déforestées".