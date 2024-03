La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint son plus bas niveau depuis 2018 en janvier et février

La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint son plus bas niveau en six ans sur la période janvier-février, selon un rapport publié lundi 18 mars par l'institut Imazon. Au cours des deux premiers mois de 2024, 196 km2 ont été déboisés dans la plus grande forêt tropicale de la planète, une réduction de 63% par rapport à la même période de l'année dernière (523 km2). Mais cette surface équivaut tout de même à environ 327 terrains de football par jour, alerte Imazon, qui publie chaque mois un rapport montrant les données par son Système d'alerte de déforestation (SAD). En février, cet institut a observé une réduction de la déforestation sur un an pour le onzième mois consécutif.

Trois des neuf Etats de l'Amazonie brésilienne (Matogrosso, Roraima et Amazonas) ont concentré à eux seuls 77% des surfaces déboisées sur la période janvier-février, soit 152 km2. Selon Imazon, la déforestation au Roraima a atteint des terres indigènes, notamment la réserve Yanomami, la plus étendue du Brésil, aussi vaste que le Portugal. Le peuple Yanomami vit depuis plusieurs années une grave crise sanitaire, en raison des intrusions d'orpailleurs illégaux qui détruisent la forêt et polluent les fleuves au mercure.

Le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, en place depuis janvier 2023, s'est engagé à éradiquer d'ici à 2030 la déforestation illégale en Amazonie, qui avait fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022). Selon les chiffres officiels du gouvernement, issus de données recueillies par les satellites de l'Institut de recherches spatiales (INPE), la déforestation en Amazonie a chuté de moitié l'an dernier par rapport à 2022.