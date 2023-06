Colombie : quatre enfants retrouvés vivants dans la jungle, après 40 jours de recherches

C’est le miracle des dernières 24 heures. Quatre enfants, âgés d'un an à 13 ans, survivants d’un crash aérien, ont été retrouvés vivants vendredi 9 juin, après avoir erré au cœur de la forêt amazonienne, en Colombie.

Ils sont vivants, tous les quatre : Lesly, l’aînée de 13 ans qui a assuré la survie de ses frères et sœurs, puis Soleiny, Tien, et Cristin, qui a fêté ses un an dans la jungle. Après 40 jours d’espoir et de découragement, le miracle s’est produit en Colombie. Pendant que les enfants étaient évacués, nourris et réhydratés, leur grand-mère, Fatima Valencia, a reçu la bonne nouvelle. "Je suis tellement contente. Je vais les serrer dans mes bras tous les quatre", a-t-elle commenté.

Membres d’une ethnie indigène

Les recherches avaient débuté il y a 40 jours, après le crash d’un avion de transport. Les corps du pilote, d’un autre adulte et de la mère avaient été retrouvés près de l’épave, mais pas ceux des enfants. Après avoir trouvé des biberons, des fruits de forêt croqués et des empreintes de pas d’enfants, les sauveteurs étaient convaincus que les petits avaient survécu. Membres d’une ethnie indigène, ils étaient habitués à la forêt.

Ils ont été retrouvés à l’aide de pisteurs autochtones. "Ils étaient seuls. Ils ont accompli un grand exemple de survie. Ça va devenir historique", a déclaré le président colombien, Gustavo Petro. Les enfants sont aujourd’hui soignés dans un hôpital militaire.