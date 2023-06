Colombie : quatre enfants retrouvés vivants après 40 jours passés seuls dans la forêt amazonienne

Quatre enfants ont survécu aux 40 jours qu'ils ont passés seuls dans la forêt amazonienne de Colombie. Samedi 10 juin, ils ont été retrouvés vivants, au terme de recherches acharnées. Affaiblis, ils sont pris en charge dans un hôpital militaire.

En Colombie, la recherche acharnée de militaires et d'autochtones, qui était en cours depuis 40 jours, a payé. Quatre frères et soeurs issus d'une communauté indigène ont été retrouvés dans la forêt amazonienne, affaiblis mais vivants, samedi 10 juin. L'aînée, 13 ans, a veillé sur les plus petits, âgés de 9, 4 et 1 an. Ils ont survécu au crash d'un petit avion, qui a emporté leur mère, le pilote et un proche.

Pris en charge dans un hôpital militaire

À l'annonce de la nouvelle, leur grand-mère, qui n'a jamais désespéré, a explosé de joie. "Ils devraient les amener ici. J'ai besoin de voir mes petits-enfants", a déclaré Fatima Valencia. Elle devra encore patienter avant de les revoir : ils passent actuellement une série d'examens médicaux dans un hôpital militaire de la capitale, Bogota. Leur grand-père, lui, a pu leur rendre visite. "Je sais qu'ils sont entre de bonnes mains dans cet hôpital. Tout va bien se passer. Nous viendrons les voir tous les jours, nous serons là, car leur convalescence prendra du temps", a-t-il déclaré.