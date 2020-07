Brésil : les feux ravagent de nouveau l'Amazonie

Plus de 2 200 foyers ont été recensés lors du seul mois de juin.

Treize ans qu'un mois de juin n'avait pas été aussi ravageur. Le nombre d'incendies de forêt en Amazonie brésilienne a augmenté de 19,5% en juin par rapport au même mois de l'année dernière, avec 2 248 foyers recensés. Il s'agit du pire total depuis 2007, d'après les données officielles rendues publiques mercredi 1er juillet.

Le mois de juin marque le début de la saison sèche et ces chiffres confirment les prévisions des analystes, qui tablent sur une année encore plus dévastatrice que 2019, quand la recrudescence des feux de forêt en Amazonie avait suscité une vive émotion dans le monde entier. Mais le pire est attendu pour le mois d'août : plus de 30 000 foyers avaient été enregistrés en 2019, trois fois plus que lors de ce même mois en 2018.

Déjà plus que 2 000 km² déboisés cette année

Les incendies de forêt en Amazonie sont pour la plupart criminels et directement liés à la déforestation, étant souvent causés par des agriculteurs pratiquant le brûlis sur les zones déboisées pour pouvoir cultiver ou faire paître le bétail.

La déforestation au Brésil était déjà très élevée cette année avant même le début de la saison sèche, avec plus de 2 000 km2 déboisés de janvier à mai, 34% de plus que sur la même période de 2019, selon les dernières données de l'Institut national de recherches spatiales.

L'Institut de recherches environnementales de l'Amazonie (Ipam) estime que 9 000 km2 de forêt déjà déboisés depuis l'an dernier pourraient partir en fumée d'ici le mois d'août.