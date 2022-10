Amazonie : les supermarchés mis en cause dans la déforestation

L'Amazonie couvre 60% du territoire brésilien, mais a perdu l'équivalent de la Belgique en superficie en trois ans. La déforestation est dramatique et l'élevage bovin en est l'une des causes.

L’Amazonie brûle, sa déforestation s’est encore accélérée cet été. La raison principale est l’élevage de bovins. Au Brésil, des associations environnementales et indigènes mettent en cause Carrefour et les magasins du groupe Casino. Selon elles, ils vendraient des viandes issues de cette déforestation. Ils luttent contre les fermiers qui brûlent la forêt pour y installer des bœufs et contre les géants qui achètent cette viande. "L’influence de Carrefour et Casino sur notre territoire est très compliqué pour nous car ils sont la première source, les premiers vecteurs de l’invasion de notre territoire", affirme Bitate Uru Eu Wau Wau, leader d’un groupe autochtone.

Le groupe Carrefour a annoncé avoir suspendu deux abattoirs

En caméra cachée, une militante trouve dans un supermarché Carrefour, leader au Brésil, de la viande issue d'abattoirs dans le viseur des associations. Carrefour a annoncé renforcer sa politique contre la déforestation. Le groupe s’est doté d’un fond spécial et d’un comité de lutte. Pourtant, le reportage a eu lieu après cette annonce. "On pense qu’on a suspendu ces deux abattoirs, on les a suspendus début septembre", soutient Carine Kraus, directrice exécutive de l'Engagement, Groupe Carrefour. Le groupe Casino, de son côté, conteste la provenance de la viande de ses abattoirs.