Inflation : les magasins Carrefour bloquent les prix de 100 produits

Des conserves, des produits alimentaires ou encore des produits d'hygiène voient leurs prix bloqués par Carrefour pendant les 100 prochains jours. Le groupe lance cette opération sur une centaine de produits pour lutter contre l'inflation. "Ça s'inscrit dans un schéma plus large de soutien au pouvoir d'achat des Français et des clients", assure Stéfen Bompais, directeur de "l'expérience clients" du groupe Carrefour. Une opération similaire avait déjà été mise en place par les enseignes Leclerc et Casino.

L'option des magasins discount

Avec 6% d'inflation sur un an, les Français souffrent au moment de faire leurs courses. L'approche de la rentrée scolaire inquiète les familles, qui se tournent pour bon nombre d'entre elles vers les supermarchés discount. "Je trouve que ce n'est pas cher, c'est moins cher par rapport aux autres commerces", témoigne cette mère de famille. Le gouvernement avait récemment appelé à de nombreuses reprises les enseignes à faire un geste.