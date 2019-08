Amazonie : les fumées inquiètent

"La situation la plus préoccupante est à deux heures d'avion de Manaus (Brésil), près de la frontière bolivienne. Les habitants témoignent, ils ont du mal à respirer, la fumée les fatigue et réduit la visibilité. Selon les plus anciens, c'est une situation jamais vue. Les feux continuent de progresser et ils sont plus nombreux. On en a décompté plus de 1 000 nouveaux dans tout le Brésil", détaille l'envoyée spéciale à Manaus (Brésil), Agnès Vharamian.

De nouveaux moyens déployés

"L'armée brésilienne a pourtant mis en action ses hélicoptères puma et deux hercules C130 qui sont en train d'effectuer des largages au-dessus des zones qui brûlent. Mais de nouveaux foyers apparaissent. La communauté internationale continue de mettre la pression sur le président Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, la zone qui est touchée par les incendies est l'équivalent de deux fois le territoire espagnol", conclut Agnès Vharamian