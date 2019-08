Amazonie : l'armée brésilienne tente d'éteindre les incendies

Jour après jour, son manteau vert est de plus en plus grignoté par les flammes. Dans la région du nord-est du Brésil, de la fumée s'échappe encore par dizaine de la canopée. C'est signe qu'au sol, le feu couve encore. Face à l'ampleur des dégâts, l'État brésilien a réagi. Depuis samedi 24 août, 43 000 militaires ont été déployés, appuyés par six avions bombardiers.

Les flammes continuent leur progression

La bataille contre les incendies se joue aussi dans les airs, dû côté de la frontière bolivienne. Avec un seul Boeing Supertanker, la Bolivie espère venir à bout des deux foyers d'incendie. "On est venu en tant que volontaire pour essayer d'arrêter les flammes, mais elles progressent de plus en plus vite", explique Armando Pinto, un pompier volontaire. À l'aide de simples pelles ou de bouteilles d'eau, des habitants prêtent main forte comme ils le peuvent.

