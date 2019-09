Amazonie : des députés et des dizaines d'ONG appellent à interdire l'importation de produits issus de la déforestation

Dans une tribune publiée dans le "Journal du Dimanche", 17 ONG et 45 députés réclament une meilleure traçabilité des produits agricoles en provenance du Brésil.

"Manger moins de viande et de produits laitiers mais des produits de meilleure ­qualité, issus de filières ­relocalisées, est indispensable mais prendra du temps. Or, il y a urgence". Dans le Journal du Dimanche (JDD), 17 ONG et 45 députés appellent l'Europe à élaborer une loi interdisant l'importation de produits, notamment la viande et le soja, issus de la déforestation en Amazonie.

Dans une tribune publiée dimanche 1er septembre, ils réclament un dialogue avec le Brésil, premier exportateur mondial de boeuf, pour "l'élaboration d'une loi garantissant qu'aucun produit issu de la déforestation, de la conversion d'écosystèmes naturels n'entre sur le marché commun". "L'Europe a le pouvoir de demander aux entreprises d'assainir leurs chaînes d'approvisionnements, elle l'a déjà fait en interdisant l'importation de pêche illicite et de bois illégal. Il est impératif qu'elle en fasse de même avec les commodités agricoles", indique le texte.

Titrée "Des actions pour ne pas être complices de la destruction", cette tribune rédigée par le député Matthieu Orphelin (Maine-et-Loire) est essentiellement signée par des députés LREM. Parmi les associations, figurent France Nature Environnement, Canopée ou la Fondation Nicolas Hulot.

Une meilleure traçabilité

D'après les chercheurs, la viande bovine et le soja OGM, achetés goulûment dans le monde entier, sont deux activités agricoles qui rongent l'Amazonie et expliquent la dramatique multiplication des incendies ravageant en ce moment la plus la grande forêt tropicale du monde.

ONG et députés préconisent un plan d'action permettant aux PME "l'accès à un système de traçabilité simple et efficace permettant aux entreprises de s'assurer qu'elles n'importent pas de produits issus de la destruction des forêts ou des écosystèmes brésiliens".